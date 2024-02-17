نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر والفتح اليوم السبت 17-2-2024 في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على نظيره فريق الفتح، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى نادي النصر أمام نظيره فريق الفتح، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من سلطان الغنام،، ثم أضاف سالم النجدي هدف التعادل لمصلحة الفتح، في الدقيقة 29، قبل أن يسجل أوتافيو دا سيلفا، الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من سلطان الغنام.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر عند النقطة 49، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في حين يظل الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة.