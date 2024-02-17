برشلونة يفلت من كمين سيلتا فيجو بفوز قاتل في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، فوزًا صعبًا أمام سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو برشلونة وسيلتا فيجو العديد من التسديدات.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل هدف برشلونة الأول في شباك سيلتا فيجو في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من لامين يامال.

ونجح اياجو اسباس في تسجيل هدف التعادل لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة بصناعة مينجويزا.

وفي الدقيقة 90+7 من عمر الشوط الثاني من المباراة حصل لاعبو البلوجرانا على ركلة جزاء تولى ليفاندوفسكي مهمة تسجيلها بنجاح لتنتهي بذلك أحداث المباراة.