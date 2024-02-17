نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم السبت 17- 2- 2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق برشلونة، في تحقيق الفوز أمام سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بالايدوس"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم السبت 17/2/2024 في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

سجل ليفاندوفسكي هدف البرسا الأول في الدقيقة الـ 45، والثاني في الدقيقة الـ 90+7 من عمر المباراة.

ووقع إياجو اسباس على هدف سيلتا فيجو في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.