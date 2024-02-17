نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم في جميع الدوريات السبت 17-2-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتائج مباريات اليوم السبت، 17 فبراير 2024، شهدت إقامة عدد من المواجهات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم، سواء في الملاعب الأوروبية أو العربية؛ في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، جرت مباراة قوية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد؛ بينما تواجه فرق ليفربول وبرينتفورد في مباراة أخرى تندرج ضمن نفس الجولة.

نبدأ نتائج مباريات اليوم بمواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد خوض 7 مباريات مثيرة في السبت الممتاز.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

برينتفورد ضد ليفربول: فوز ليفربول بنتيجة 4-1.

بيرنلي ضد أرسنال: فوز أرسنال بنتيجة 5-0.

فولهام ضد أستون فيلا: فوز أستون فيلا بنتيجة 2-1.

نوتنجهام فورست ضد وست هام يونايتد: فوز نوتنجهام بنتيجة 2-0.

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث: تعادل بنتيجة 2-2.

توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون: خسارة توتنهام بنتيجة 2-1.

مانشستر سيتي ضد تشيلسي: تعادل بنتيجة 1-1.

نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم:

أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس: فوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-0.

أوساسونا ضد قادش: فوز أوساسونا بنتيجة 2-0.

سيلتا فيجو ضد برشلونة: فوز برشلونة بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

نابولي ضد جنوى: تعادل 1-1.

هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس: تعادل 2-2.

نتائج مباريات الدوري الألماني اليوم:

فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند: تعادل 1-1.

ماينز ضد أوغسبورغ: فوز ماينز بنتيجة 1-0.

هوفنهايم ضد يونيون برلين: فوز يونيون برلين بنتيجة 1-0.

هايدينهايم ضد باير ليفركوزن: فوز باير ليفركوزن بنتيجة 2-1.

دارمشتات ضد شتوتجارت: فوز شتوتجارت بنتيجة 2-1.

لايبزيج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: فوز لايبزيج بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

ليل ضد لو آفر: فوز ليل بنتيجة 3-0.

نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم: