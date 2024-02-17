تعادل مخيب ليوفنتوس أمام فيرونا
تعادل يوفنتوس مع مضيفه هيلاس فيرونا2-2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ".
افتتح هيلاس فيرونا التسجيل في الشوط الأول بواسطة مايكل فولورونشو في الدقيقة الـ11، وأدرك دوشان فلاهوفيتش التعادل ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ28، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1).
وفي الشوط الثاني، أحرز تيغاني نوسلين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ52، وأدرك يوفنتوس التعادل مجدداً في الدقيقة الـ55 بهدف أدريان رابيو، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.
ورفع يوفنتوس رصيده بهذا التعادل إلى 54 نقطة في المركز الـ2، وبات رصيد هيلاس فيرونا 20 نقطة في المركز الـ18.
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