التعادل يحسم قمة السيتي وتشيلسي

التعادل يحسم قمة السيتي وتشيلسيحسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله لقاء مانشستر سيتي مع ضيفه تشيلسي، يوم السبت في قمة الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بهدف في الشوط الأول سجله جناحه الإنجليزي رحيم سترلينغ عند الدقيقة 42. وأنقذ الإسباني رودري أصحاب الأرض من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".

وتوقف قطار انتصارات مانشستر سيتي بعد الفوز في 6 مباريات متتالية، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 53 نقطة حصدها من 24 مباراة، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ"، بفارق نقطتين خلف الوصيف أرسنال، وبفارق 4 نقاط خلف المتصدر ليفربول.

بينما بقي نادي تشيلسي في المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 35 نقطة.