برشلونة يهزم سيلتا فيغو بهدف قاتل
حقق برشلونة فوزاً في الدقائق الأخيرة على مضيفه سيلتا فيغو 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك ياغو أسباس التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة من ضربة جزاء.
ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.
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