نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يغيب نجم برشلونة أمام نابولي؟.. تشافي يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن فوز فريقه القاتل أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وحقيقة إصابة المدافع رونالد أراوخو وموقفه من مباراة نابولي القادمة بدوري أبطال أوروبا.

فاز برشلونة، على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني، حيث جاءت ثنائية “البارسا” عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقتين “45 و97”.

تشافي: أراخو جاهز لمباراة نابولي

قال تشافي في حديثه عقب نهاية المباراة: “سيطرنا على المباراة رغم صعوبة خلق الفرص في الثلث الأخير، سعيد جدًا، لقد قام الفريق بعمل رائع، وقد اتخذ خطوة إلى الأمام، نحن بخير على المستوى الدفاعي”.

وعن تبديل أراوخو في وقت مبكر من المباراة، أوضح تشافي: “أراوخو جاهز لمباراة نابولي، وهو بخير وخروجه مجرد إجراء احترازي”.

وتابع حديثه: “هدف سيلتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني هو بسبب عدم التركيز، الأمر كان عار، لكن الشيء الجيد هو أننا فزنا ولعبنا بشكل جيد”.

واصل تشافي: “قبل 3 أيام من نابولي، أعتقد أننا قد قدمنا أداءً أفضل، كنا في وضع جيد وكنا عدوانيين في المبارزات ولم نعاني كثيرًا في الخلف على الرغم من أن الهدف كان خطأ واضحًا منا، كما نقصنا الدقة في التمريرة الأخيرة”.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه مضيفه نابولي يوم الأربعاء المقبل، في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.