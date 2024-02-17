مصطفى شوبير يرد على إشادة "كاف" بمستواه أمام شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - رد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إشادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مستواه المتميز مع المارد الأحمر خلال مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بتعادل سلبي دون أهداف لكل فريق.

كاف يشيد بمستوى مصطفى شوبير.. والأخير يرد

كتب حساب “كاف” الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "X":"مصطفى شوبير حافظ على نظافة شباك الأهلي ببراعة ضد شباب بلوزداد في لقاء الأمس، أداء رائع وسرعة رد فعل ممتازة".

وعلق مصطفى شوبير على تغريد الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف" حيث كتب على موقع التواصل الإجتماعي بمنصة "X":" الحمدلله"

وقدم شوبير، مستوى رائع في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، والتي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.