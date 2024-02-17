نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ثنائيته أمام سيلتا فيجو.. ليفاندوفسكي يتخطى رقم هنري مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رقما مميزا مع البارسا في الموسم الرياضي الحالي2023-24.

ليفاندوفسكي يصل للهدف رقم 50 مع برشلونة

قاد ليفاندوفسكي، برشلونة لتحقيق فوز صعب أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإسباني، حيث سجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 45 و90+7.

ونجح ليفاندوفسكي بعد ثنائيته أمام سيلتا فيجو، في الوصول إلى الهدف رقم 50 مع برشلونة ليتجاوز بذلك عدد أهداف النجم الفرنسي تيري هنري بقميص “البارسا".

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي، برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن ريال مدريد "المتصدر".