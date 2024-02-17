انت الأن تتابع خبر للمرة الثانية على التوالي.. مطالبات عاجله بترحيل الدون رونالدو من السعودية..والسبب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه “غير اللائق” عقب مباراة فريقه النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض.وتمكن الهلال من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، بعد تغلبه على النصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب “المملكة أرينا”، أمس الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو، قيام رونالدو بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو “الدون”، ليلتقطه الأخير وهو يوجه “حركة خارجة” إلى جماهير “الزعيم” من خلال وضعه الوشاح في “سرواله” قبل أن يلقيه على الأرض.

وسيطرت حالة من الغضب على الجماهير السعودية والهلالية خاصة والتي طالبت الجهات المعنية باتخاذ عقوبات صارمة بحق رونالدو، والقيام بترحيله كما حدث قبل سنوات مع محترف اتحاد جدة الحسن كيتا.

وقبل 15 عاما، قام الحسن كيتا بحركة مشينة للجماهير ليتم طرده على الفور من السعودية وتم منع الأندية السعودية من التعاقد معه.

وتساءل بعض المشجعين إن كان سيطبق القرار نفسه على رونالدو، حرصا على سمعة الدوري السعودي.

وكتب أحد المغردين: “رونالدو عادي يسويها بس حسن كيتا ترحيل وشطب”.

وكتب ناشط آخر على منصة “إكس”: “تصرف دخيل على القيم والمبادئ وأنا من عشاق رونالدو ولكنني صدمت من أفعاله التي تحدث بعد انتقاله للنصر”.

تصرف دخيل على القيم والمباديء انا من عشاق رونالدو ولكني صدمت من افعاله التي تحدث بعد انتقاله للنصر

وتساءل معلق ثالث: “عيب فضيحة كارثه.. وش سويت يا رونالدو! هل يعاقب مثل الحسن كيتا؟”.

وهذه هي المرة الثانية التي تطالب فيها الجماهير السعودية بمعاقبة رونالدو وترحيله من المملكة بسبب تصرفاته “المشينة”، بعد أن طالبت جماهير الهلال بطرد النجم البرتغالي في أبريل الماضي بعد أن رد “الدون” على استفزاز مشجعي الهلال له بحركة “لا أخلاقية” عقب مباراة الهلال والنصر في الدوري المحلي.