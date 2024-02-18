نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عاشور في حوار ناري لـ "دوت الخليج الرياضي": نحن محظوظون بالدعم وهذا سر عودتي للقائمة الدولية بعد استبعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الحكم الدولي محمود عاشور عن كواليس بطولة أمم إفريقيا المنصرمة 2023، والتي أقيمت ونجح بالفوز بلقبها أصحاب الأرض كوت ديفوار.

وبات محمود عاشور صاحب الرقم القياسي، في الظهور الإفريقي بداية من مباراة الافتتاح حتى المباراة النهائية بين كوت ديفوار ونيجريا.

وصرح الحكم الدولي للفجر الرياضي في حوار مطول عن كواليس البطولة ومباراة الافتتاح الذي كانت بقيادة مصرية بالكامل.

في البداية ماهو تعليقك حول الإشادة الذي تلقاها الحكام المشاركين في البطولة؟

الإشادة الموجودة تسعدنا جميعا كحكام مشاركون في البطولة الأفريقية، وحكام مصر بالكامل".

وتابع: "نتمنى أن تكون الإشادة بداية للثقة في الحكم المصري وقدراته على تقديم أداء مميز في المباريات

واستكمل: "نحن محظوظون بالدعم من كافة الفئات في البطولة وهذا من كرم الله علينا، وجدنا الدعم من كافة الفئات حكام سابقين وجماهير".

ما هو سر ثبات مستوى الحكام في البطولة؟

ظهور لحكام بهذا الشكل متوقع، فهي تواصل العمل والاجتهاد للظهور بمستوى ثابت واداء مشرف، ونفس المجموعة تواجدت في الكاميرون والبطولة العربية، وقدموا مباريات ممتازة، إلا أن الظروف التي تتمثل في مسيرة المنتخبات العربية أو المصرية، أو الاندية المشاركة في البطولات القارية، تكون حاسمة في وصول الحكم لأبعد الأدوار.

وواصل حديثه: "نسخة الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون تواجدت في البطولة النهائية في طاقم ضم أيضا محمود البنا ومحمود أبو الرجال على الرغم من وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية".

مباراة الافتتاح مصرية بالكامل فكيف كانت الكواليس قبل المباراة؟

أجاب عاشور: ثقة الاتحاد الأفريقي في تولي طاقم مصري مباراة الافتتاح مسئولية كبيرة، فنحن نقص الشريط للحكام ونحدد شكل البطولة،وقبل المباراة تواجد يحيي حدقة من لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي والذي قال أنه لم يكن لأحد فضل عليكم بل تواجدكم هنا كان بمستواكم.

وأضاف: “قدمنا مباراة انطباع مميز ووضعنا معيار للأداء التحكيمي في البطولة وفي تقنية الفيديو والتي لاقت إشادة كبيرة في أوروبا مثل جوزيه مورينيو والذي أكد على أن تقنية الفيديو تستخدم بشكل صحيح في إفريقيا، رغم أن التقنية في القارة الأفريقية وليد بالنسبة لاوروبا، فنحن نختلف في عدد الدول التي تطبقه ولم نلعب به كثيرا”.

واسترسل: "البطولة لاقت إشادة بالأداء التحكيمي وكانت من أفضل النسخ، ونجحنا في تغير نظرة الفيفا والاتحاد الأوروبي لحكام إفريقيا".

هل تختلف الأجواء التحكيمية في بطولة أمم إفريقيا عن المنافسات المحلية؟

عاشور: “الحكم يحتاج لحماية ودعم كبير من كافة أفراد المنظومة، كونه عنصر فعال في اللعبة وينعكس الدعم على مستواه، اللاعبون هنا محترفون ولديهم ثقافة التعامل وتقبل قرارت الحكم”.

وأكمل: "بينما هنا تختلف الأجواء ونحتاج أن يكون لدينا ثقافة رياضية في تقبل الحكم، ومن الوارد الخطأ رغم تقديم أداء مميز طوال الموسم هذه حياة ومجمتع الحكام".

هل بالفعل استبعدك فيتور بيريرا من القائمة الدولية؟

قال عاشور: “كنت خارج القائمة التي وضعها فيتور بيريرا بداية المواسم لكن تدخل اتحاد الكرة وعدت للقائمة من جديد”.

هل يجد الحكام المشاركين في مونديال العالم دعما إفريقيا؟

أجاب: “بالفعل المهندس هاني أبو ريدة يدعم الحكام المشاركين في مونديال العالم القادم وسيكون لديه دور كبير معهم”.

ما تعليقك حول مسيرة المنتخب المصري في البطولة الأفريقي؟

"منتخب مصر هناك عوامل أثرت عليه أبرزها الأجواء فهو خاض مبارياته في مدينة ابيدجان ونسبة الرطوبة فيها 80 في المئة، وسان بيدرو، إلا أن لدينا لاعبين كبار وأحيانا نصيب المنتخبات الكبيرة فترة من التراجع".