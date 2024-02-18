نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: رابطة الأندية تعلن زيادة عدد الجماهير في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، اليوم السبت، زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف متفرج في كل مباريات دوري “نايل” هذا الموسم.

زيادة الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المصري لـ20 ألف

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر موقع “إكس”: "تتوجه رابطة الأندية بكل شكل والتقدير لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزراة الداخلية لتلبية طلب رابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف متفرج في مباراة الدوري ونهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة".

وتقام غدًا مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل بمباريات زد والبنك الأهلي وبيراميدز والاتحاد السكندري وإنبي وسموحة.

القنوات الناقله لمباريات دوري نايل

تنقل مباريات دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.