أحمد جودة - القاهرة - بعد التعادل مع بلوزداد الجزائري.. موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ميدياما والقنوات الناقلة

ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل عشاق القلعة الحمراء، عن موعد موعد مباراة الأهلي القادمة وذلك بعد أن خاض جولته الرابعة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد فريق بلوزداد الجزائري يوم أمس الجمعة الموافق 16 فبراير على ملعب 5 جويِليه.

وفي السطور القادمة، ستتناول بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل حول مباريات النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تم تأجيل موعد المباراة القادمة بين الأهلي وميدياما والتي كان من المقرر أن تقام في يوم ال19 من شهر فبراير لعام 2024، لتقام في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستقام المباراة في غانا حيث تصدر النادي الأهلي دوري أبطال إفريقيا برصيد قدره 6 نقاط أمّا فريق ميدياما فتصدر برصيد قدره 4 نقاط ويتأرجح في المركز الرابع والأخير، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي.

ترتيب المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

يحاول نادي القرن النادي الأهلي المحافظة على اللقب لديه لموسم آخر، ويحاول اللاعبين بشتى الطرق بذل أفضل ما لديهم، وحصل النادي الأهلي حتى الآن على مركز بين النوادي الأفريقية كالتالي: