نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات مفاجئة.. تشكيل ميلان أمام مونزا في الدوري الإيطالي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل الروسونيري الذي سيخوض مواجهة مونزا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة ميلان ضد مونزا

ينزل الفريق اللومباردي ضيفًا ثقيلًا على مونزا، مساء، غدًا، الأحد الموافق 18 فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام مونزا

حراسة المرمي: مينيا

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – مالك ثياو – جابيا – فلورنينزي

خط الوسط: لوفتش تشيك – بن ناصر – ريندرز

خط الهجوم: أوكافور – لوكا يوفيتش – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 52 نقطة ولكن إذا حقق الفوز في مباراة الغد سيقفز إلى المركز الثاني متخطيًا يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل أمام هيلاس فيرونا.