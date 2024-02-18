نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم كاسح.. تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يلتقى الفريق الملكي مع مضيفه فاليكانو، عصر، غدًا، الأحد الموافق 18 فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا الإسبانية، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والرابعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – ناتشو فرنانديز – تشواميني – داني كارفاخال.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – توني كروس – إدارودو كامافينجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 61 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو في المرتبة الرابعة عشر برصيد 24 نقطة.