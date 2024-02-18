نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ساخر من أبو تريكة بعد تعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدح محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، مستوى تشيلسي في ليلة التعادل السلبي مع مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

حلّ تشيلسي، ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب “الاتحاد”، مساء السبت، وتقدم “البلوز” بهدف رحيم ستيرلينج بالدقيقة “42” وتعادل رودري لكتيبة جوارديولا في الدقيقة “83”.

أبو تريكة يمدح تشيلسي بعد تعادله مع مانشستر سيتي

قال أبو تريكة في حديثه عبر قناة “بي إن سبورتس” عقب نهاية المباراة، أن تشيلسي قدم مستوى مقبول، مطالبًا المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بإخبار اللاعبين بأنهم سيلعبوا ضد مانشستر سيتي كل أسبوع.

وتابع أبو تريكة قائلًا: “تشيلسي لا يستحق الخسارة اليوم على الرغم من ضعف أداء الفريق الهجومي في الشوط الثاني”.

وأضاف: “ تشيلسي قدم أفضل 3 أشواط ضد السيتي، الشوط الأول اليوم، واللقاء الماضي، على بوتشيتينو أن يخبر لاعبيه بأنهم سيلعبوا ضد السيتي كل أسبوع من الآن”.

ويحتل فريق تشيلسي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 25 جولة.