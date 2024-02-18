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أحمد جودة - القاهرة -

اجتمعت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بحسام حسن وجهازه المعاون وذلك من أجل بحث الخطط المستقبلة ومطالب الجهاز الجديد للمنتخب.

عاجل.. "3 قرارات مثيرة" كواليس اجتماع حسام حسن مع رابطة الأندية

وأسفر الاجتماع عن قرارات مثيرة وكواليس جاء كالاتي:



الصعود لكأس العالم



أبرز أهداف الاجتماع كانت التأكيد على أن الهدف هو صعود المنتخب لنهائيات كأس العالم مطلب اساسي وهام وهدف أول لجهاز حسام حسن.

وتم استعراض الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس ويونيو وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.



اجتماع عاجل للرابطة لبحث طلبات الجهاز الفني مع وعد بتلبية رغباته.

واخر القربات هو إعلان رابطة الأندية عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الثلاثين.

رابطة الاندية تعلن زيادة عدد الجماهير

وعلى الجانب الاخر تم اعلان زيادة عدد الجماهير 20 الف فرد في مبادرة كبيرة لعودة الجماهير المصرية للملعب.