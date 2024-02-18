نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يفوز على نانت بثنائية نظيفة في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره نادي نانت بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت 17 فبراير 2024، في الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي

سيطر نادي باريس سان جيرمان على مجريات الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة، ولكن دون تسجيل أي اهداف من جانب الفريقين.

ألغي حكم المباراة الهدف الأول لنانت والذي سجله نيكولاس بالوا في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة، بداعي التسلل.

سجل لوكاس هيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول في شباك نانت في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأضاف المهاجم كيليان مبابي الهدف الثاني في شباك نانت في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة،عن طريق ركلة جزاء لتنتهي بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الفرنسي؟

يحتل نادي باريس سان جيرمان المركز برصيد 53 نقطة، بينما يأتي نادي نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.