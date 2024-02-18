نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. سيتم إيقاف الدوري يوم 12 مارس القادم بناء على طلب حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب إيقاف الدوري يوم 12 مارس القادم بسبب التوقف الدولي.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الذي يرغب في إيقاف الدوري في منتصف شهر مارس القادم.

كما قررت رابطة الأندية ايقاف الدوري مرة أخرى في توقف شهر يونيو سيتم إيقاف الدوري يوم 27 مايو القادم.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.