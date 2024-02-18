نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ناري من نجم الأهلي السابق ضد طاهر محمد طاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، بآداء ياسر ابراهيم مدافع القلعة الحمراء أمام شباب بلوزداد مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

هجوم ناري من نجم الأهلي السابق ضد طاهر محمد طاهر

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة 23 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الأهلي قدم آداءً متواضعًا أمام شباب بلوزداد الجزائري وكولر يتحمل المسؤولية كاملة، وهو ما يؤكد أن الفريق لم يحقق الاستفادة الممكنة من معسكر الإمارات الودي خلال فترة التوقف الدولي المنقضية.

وتابع: المدرب السويسري يُسأل عن التعادل بسبب الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يحسنوا استغلال الفرص التي حصلوا عليها مثل الفرنسي أنتوني موديست، وطاهر محمد طاهر الذي ليس له أي دور واضح.

وأضاف: ياسر ابراهيم قدم واحدة من أفضل مبارياته مع النادي الأهلي وهو أفضل مدافع في مصر حاليًا، وتعرض للظلم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا المنقضية وكان يستحق المشاركة أساسيًا.