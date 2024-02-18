نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية؛ توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الرياض المقرر لها اليوم الأحد الموافق 18-2-2024، والقنوات الناقلة.

توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم في دوري روشن

تقام أحداث مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحين موعد انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وعند الساعة السادسة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري روشن للمحترفين في منطقة الشرق الأوسط.