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أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم عشاق ومحبي كرة القدم العربية في كل مكان؛ معلق مباراة الاتحاد ضد الرياض والتي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن

تقام أحداث مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وعند الساعة السادسة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

من هو معلق مباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي؟

أسندت مجموعة قنوات سي سي اس الرياضية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي للمحترفين، للمعلق الرياضي "عيسى الحربين".

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري روشن للمحترفين في منطقة الشرق الأوسط.