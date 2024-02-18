نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عاشقي ومحبي كرة القدم في كل مكان عن كيفية متابعة مباراة ميلان ضد مونزا والقنوات الناقلة لها، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ومونزا في الكالتشيو

من المقرر أن يواجه فريق إيه سي ميلان الأول لكرة القدم نظيره ومنافسه مونزا، غدًا الأحد الموافق 18 من فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

ويستضيف ملعب «بريانتيو» مباراة ميلان الإيطالي ضد مونزا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي في الموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ومونزا

وتنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة ميلان ومونزا، في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023- 2024.

وتُعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإيطالي في الموسم الجاري 2023- 2024.

ويتواجد فريق ميلان في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، برصيد 52 نقطة، جمعهم من 24 مباراة استطاع أن يحقق 16 فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 4 مواجهات.