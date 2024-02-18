نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي يستقر على تشكيل ميلان لمواجهة مونزا في الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر بيولي المدير الفني لفريق ميلان على التشكيل الذي من المقرر لها أن يدخل به مباراته أمام نظيره نادي مونزا في إطار مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مواجهة ميلان ضد مونزا في الكالتشيو

وتنطلق المباراة التي تجمع ميلان ضد مونزا غدً الأحد الموافق 18 فبراير الجاري، على ملعب يو باور ستاديوم.

وتبدأ مواجهة ميلان ومونزا عند الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لنادي ميلان مواجهة مونزا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: بيير كالولو – ماتيو جابيا – سيمون كيير – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر - أنتي ريبيتش – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

ويحتل نادي ميلان المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، بينما يحتل نادي مونزا المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.