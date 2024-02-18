نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وعشاق الساحرة المستديرة بكل مكان عن مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات اليوم الأحد الهلال ضد الرائد 4:00. الاتحاد ضد الرياض 7:00. ترتيب دوري روشن 1- الهلال 53 نقطة

2- النصر 49 نقطة

3- الأهلي 40 نقطة

4- التعاون 35 نقطة

5- الاتحاد 31 نقطة

6- ضمك 30 نقطة

7- الفتح 29 نقطة

8- الاتفاق 28 نقطة

9- الوحدة 26 نقطة

10- الشباب 24 نقطة

11- الاخدود 23 نقطة

12- الخليج 22 نقطة

13- الفيحاء 22 نقطة

14- الرائد 19 نقطة

15- الرياض 19 نقطة

16- الطائي 18 نقطة

17- أبها 15 نقطة

18- الحزم 13 نقطة ترتيب هدافي دوري روشن 1- رونالدو 21 هدف

2- ميتروفيتش 17 هدف

3- نكودو 14 هدف

4- عبد الرزاق حمدلله 11 هدف

5- البريكان 11 هدف