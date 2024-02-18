الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 في دوري روشن والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يبحث محبي الكرة العربية وعشاق الساحرة المستديرة بكل مكان عن مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد

الهلال ضد الرائد 4:00.

الاتحاد ضد الرياض 7:00.

ترتيب دوري روشن

1- الهلال 53 نقطة
2- النصر 49 نقطة
3- 40 نقطة
4- التعاون 35 نقطة
5- الاتحاد 31 نقطة
6- ضمك 30 نقطة
7- الفتح 29 نقطة
8- الاتفاق 28 نقطة
9- الوحدة 26 نقطة
10- الشباب 24 نقطة
11- الاخدود 23 نقطة
12- الخليج 22 نقطة
13- الفيحاء 22 نقطة
14- الرائد 19 نقطة
15- الرياض 19 نقطة
16- الطائي 18 نقطة
17- أبها 15 نقطة
18- الحزم 13 نقطة

ترتيب هدافي دوري روشن

1- رونالدو 21 هدف
2- ميتروفيتش 17 هدف
3- نكودو 14 هدف
4- عبد الرزاق حمدلله 11 هدف
5- البريكان 11 هدف

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا