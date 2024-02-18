تين هاج يستقر على تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لوتون تاون اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة لوتون تاون، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون؛ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت – مجواير – فاران – لوك شو.

الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – ماينو.

الهجوم: جارناتشو – راشفورد – هويلاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1، باعتبارها الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.