نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه نظيره النصر والأهلي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 18/2/2024.
مواعيد مباريات اليوم الأحد
الهلال ضد الرائد 4:00.
الاتحاد ضد الرياض 7:00.
ترتيب دوري روشن
1- الهلال 53 نقطة
2- النصر 49 نقطة
3- الأهلي 40 نقطة
4- التعاون 35 نقطة
5- الاتحاد 31 نقطة
6- ضمك 30 نقطة
7- الفتح 29 نقطة
8- الاتفاق 28 نقطة
9- الوحدة 26 نقطة
10- الشباب 24 نقطة
11- الاخدود 23 نقطة
12- الخليج 22 نقطة
13- الفيحاء 22 نقطة
14- الرائد 19 نقطة
15- الرياض 19 نقطة
16- الطائي 18 نقطة
17- أبها 15 نقطة
18- الحزم 13 نقطة
ترتيب هدافي دوري روشن
1- رونالدو 21 هدف
2- ميتروفيتش 17 هدف
3- نكودو 14 هدف
4- عبد الرزاق حمدلله 11 هدف
5- البريكان 11 هدف