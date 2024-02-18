نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والقنوات الناقلة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 18-2-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

إنبي وسموحة

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

البنك الأهلي وزد

يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بيراميدز والاتحاد السكندري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.