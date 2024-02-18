نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 19 فبراير.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.

فيما يأتي فريق زد إف سي في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري العام برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024

1- إنبي 22 نقطة

2- زد 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط