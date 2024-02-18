نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق لوتون تاون، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون؛ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون بعد أسابيع قليلة.

تردد قناة beIN sports 1 على النايل سات

• التردد: 11013

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات

• التردد: 11547

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

قناة NOVA SPORTS على قمر هوتبرد

• التردد: 11804

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة آرينا سبورت على قمر يوتلسات 16

• التردد: 11554

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 30000

• معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة Diema Sport 2 HD

القمر الصناعي: انتلسات 45

التردد: 12600

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 30000

تردد قناة Canale 5 Italia

القمر الصناعي: Hot Bird

التردد: 11917

معدل الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2