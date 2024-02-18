نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرياض في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرياض في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن

تقام أحداث مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وعند الساعة السادسة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرياض في دوري روشن للمحترفين

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – حسن كادش – فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو – نجولي كانتي – فيصل الغامدي – مروان الصحفي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري روشن للمحترفين في منطقة الشرق الأوسط.