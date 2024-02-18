نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستأنف اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمري الدوري الإيطالي، والتي تشهد مواجهات نارية ومثيرة.

وكانت الجولة قد افتتحت مساء الجمعة بمواجهتين جمعوا كلا من تورينو ضد ليتشي، وإنتر ميلان أمام ساليرنيتانا.

إنتر ميلان انتصر برباعية نظيفة على حساب ساليرنيتانا، بينما تفوق تورينو بثنائية نظيفة على حساب ليتشي.

وتستكمل اليوم مباريات نارية في الجولة الحالية، أبرزها مواجهة المساء والتي تجمع بين كلا من فريق مونزا أمام الميلان، فروسينوني أمام ذئاب العاصمة روما.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- إنتر ميلان 63 نقطة

2- يوفنتوس 53 نقطة

3- إيه سي ميلان 52 نقطة

4- أتالانتا 42 نقطة

5- بولونيا 42 نقطة

6- روما 38 نقطة

7- لاتسيو 37 نقطة

8- فيورنتينا 37 نقطة

9- تورينو 36 نقطة

10- نابولي 35 نقطة

11- مونزا 30 نقطة

12- جنوى 29 نقطة

13- ليتشي 24 نقطة

14- فروزينوني 23 نقطة

15- أودينيزي 22 نقطة

16- إمبولي 21 نقطة

17- ساسولو 20 نقطة

18- هيلاس فيرونا 19 نقطة

19- كالياري 18 نقطة

20- ساليرنيتانا 13 نقطة

القنوات الناقلة لمسابقة الدوري الإيطالي

وتنقل مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية مباريات مسابقة الدوري الإيطالي حصريا في الشرق الاوسط وذلك خلال موسمه الحالي 2023- 2024.