ربيع ياسين يكشف سبب تواضع مستوى صلاح مع منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح ربيع ياسين، نجم منتخب مصر الأسبق، سبب ظهور محمد صلاح نجم ليفربول، بمستوى متواضع مع "الفراعنة".

ربيع ياسين يتحدث عن مستوى صلاح مع منتخب مصر

قال ربيع ياسين خلال حديثه ببرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "صلاح متواضع للغاية ويجب أخذ وضعه بمنتخب مصر".

وتابع: "ومن حق صلاح أن يكون معه حارس شخصي فلا أحد تخطى صلاح في مصر، وميسي يفعل ذلك أيضا بالأرجنتين".

وختم: "نحن لا نؤهل محمد صلاح نفسيًا مثلما يحدث معه في ليفربول لذلك يتألق معهم، وهذا دور المدير الفني".

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، من دور الستة عشر بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.