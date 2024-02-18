نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن 2023-2024 قبل لقاءات الأحد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بصدارة جدول الترتيب وينافسه كل من ميتروفيتش ونكودو ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن 2023-2024 قبل لقاءات الأحد الموافق 18/2/2024.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري روشن

الهلال ضد الرائد: 4:00 مساءً

الاتحاد ضد الرياض: 7:00 مساءً

ترتيب دوري روشن السعودي

1- الهلال 53 نقطة

2- النصر 49 نقطة

3- الأهلي 40 نقطة

4- التعاون 35 نقطة

5- الاتحاد 31 نقطة

6- ضمك 30 نقطة

7- الفتح 29 نقطة

8- الاتفاق 28 نقطة

9- الوحدة 26 نقطة

10- الشباب 24 نقطة

11- الاخدود 23 نقطة

12- الخليج 22 نقطة

13- الفيحاء 22 نقطة

14- الرائد 19 نقطة

15- الرياض 19 نقطة

16- الطائي 18 نقطة

17- أبها 15 نقطة

18- الحزم 13 نقطة

ترتيب هدافي دوري روشن

1- كريستيانو رونالدو: 21 هدفًا

2- ميتروفيتش: 17 هدفًا

3- نكودو: 14 هدفًا

4- عبد الرزاق حمدلله: 11 هدفًا

5- فراس البريكان: 11 هدفًا