نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024 قبل لقاءات الأحد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 19 فبراير.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.

ويأتي أحمد بلحاج لاعب فريق الجونة، ومصطفى زيكو لاعب فريق زد إف سي، على رأس جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1- أحمد بلحاج لاعب الجونة، برصيد 7 أهداف.

2- مصطفى زيكو لاعب زد، برصيد 7 أهداف.

3- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة، برصيد 6 أهداف.

4- كريستوفاو باسيينسيا لاعب الاتحاد السكندري، برصيد 6 أهداف.

5- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، برصيد 5 أهداف.

6- فادي فريد لاعب سموحة، برصيد 5 أهداف.

7- بيرسي تاو لاعب الأهلي، برصيد 4 أهداف.

8- أحمد أمين أوفا لاعب إنبي، برصيد 4 أهداف.

9-فيستون مايلي لاعب بيراميدز، برصيد 4 أهداف.

10- ياو أنور لاعب الإسماعيلي السابق والبنك الأهلي الحالي، برصيد 4 أهداف.

11- محمد سالم لاعب المقاولون العرب، برصيد 4 أهداف.