نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024 قبل لقاءات الأحد ؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 19 فبراير.
ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.
ويأتي أحمد بلحاج لاعب فريق الجونة، ومصطفى زيكو لاعب فريق زد إف سي، على رأس جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
1- أحمد بلحاج لاعب الجونة، برصيد 7 أهداف.
2- مصطفى زيكو لاعب زد، برصيد 7 أهداف.
3- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة، برصيد 6 أهداف.
4- كريستوفاو باسيينسيا لاعب الاتحاد السكندري، برصيد 6 أهداف.
5- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، برصيد 5 أهداف.
6- فادي فريد لاعب سموحة، برصيد 5 أهداف.
7- بيرسي تاو لاعب الأهلي، برصيد 4 أهداف.
8- أحمد أمين أوفا لاعب إنبي، برصيد 4 أهداف.
9-فيستون مايلي لاعب بيراميدز، برصيد 4 أهداف.
10- ياو أنور لاعب الإسماعيلي السابق والبنك الأهلي الحالي، برصيد 4 أهداف.
11- محمد سالم لاعب المقاولون العرب، برصيد 4 أهداف.