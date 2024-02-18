نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد والرياض في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الاتحاد نظيره الرياض، في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الرياض اليوم في دوري روشن

وتبدأ أحداث المباراة اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وعند الساعة السادسة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.، في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو - 21 هدفا.

2- ألكساندر ميتروفيتش - 17 هدفا.

3- جورج كيفين نكودو - 14 هدفا.

4- تاليسكا (النصر)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، فراس البريكان (الأهلي) - المركز الرابع - 11 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري روشن للمحترفين في منطقة الشرق الأوسط.