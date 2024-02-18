"حالة خاصة".. شوبير يتوقع غياب كهربا عن مباراة الأهلي وميدياما

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن إمكانية غياب محمود كهربا نجم الأهلي، عن مواجهة ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شوبير: محمود كهربا قد يغيب عن مباراة الأهلي وميدياما

قال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس، أن محمود كهربا قد يغيب عن مباراة الأهلي القادمة مع ميدياما.

وتابع شوبير: "غياب كهربا في الغالب عن مباراة الأهلي وميدياما يأتي بسبب تزامنه مع حفل زفاف شقيقته".

وأضاف: "تلقيت دعوة الفرح على هاتفي من محمود كهربا، وأتوقع ألا يتواجد في مباراة الأهلي وميدياما القادمة".

وواصل: "كهربا حالة خاصة مع أسرته، وأعتقد أنه سيتحدث مع الجهاز الإداري لأخذ إذن بالغياب، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي".

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى غانا لملاقاة ميدياما يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي، على رأس المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا إلى جانب ميدياما وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وتعادل الأهلي، سلبيًا مع شباب بلوزداد في الجزائر يوم الجمعة الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات.