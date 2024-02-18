نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلفيا بطلًا للنسخة 10 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم ببني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مركز شباب بلفيا، في التتويج ببطولة دورى مراكز الشباب بمحافظة بني سويف وذلك بعد فوزه بنتيحة 4/2 بركلات الترجيح أمام نظيره مركز شباب دشطوط وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 بملعب مركز التنمية الشبابية.

مركز شباب بلفيا يفوز بالدوري

حصل أبناء بلفيا بإدارة شباب غرب بنى سويف، على كأس البطولة للنسخة العاشرة بالدورى على مستوى محافظة بنى سويف وحصول مركز شباب دشطوط بإدارة سمسطا على المركز الثانى بالدورى.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وإشراف هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صلاح مديري إدارة الشباب.

وفي الختام تم تكريم الفريقين والحكام بحضور هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب ( محمد رجب عبد العظيم - محمد سيد كامل حسان ) واللواء محمد عزت سكرتير عام المحافظة سابقا وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب والعاملين بادارة الشباب ومحمد علي منسق الدوري والمحاسب صلاح بدر المدير التنفيذى لفرع بنى سويف لكرة القدم ومحمد عبد التواب رئيس لجنة المسابقات بالفرع سابقًا.

وضم التكريم، أحمد عبد اللطيف رئيس مركز التنمية الشبابية اعضاء مجلس ادارة المركز ومحمد سعد رئيس لجنة الحكام بالفرع ورجب الوجيه مقرر لجنة المسابقات بالفرع ومجدى عويس شئون اللاعبين بالفرع ومؤمن طة مدير ادارة شباب سمسطا وعماد جابر مدير ادارة شباب غرب النيل ورائد رمضان مدير ادارة شباب ببا واعضاء مجلس إدارة مركزى شباب بلفيا دشطوط وجماهير الفريقين.