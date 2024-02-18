انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. رايو فاليكانو أمام ريال مدريد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 والقنوات الناقلة لهم من أكثر الأشياء الذي يريد أن يتابعها الجميع، وذلك لأنه يضم عدد كبير من اللقاءات الهامة في الدوريات الكبرى، ومن أبرزها مباراة رايو فاليكانو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهذا بجانب لقاء بوخوم أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

مباريات اليوم الأحد

وتقدم مباريات اليوم الأحد على مدار اليوم، ومن أهمها الكثير من اللقاءات الهامة التي تكون في دوري روشن السعودي والبطولة الأوروبية، وذلك لأنها من أبرز الأشياء الذي زاد البحث عنها مؤخراً لمشاهدة كل اللقاءات الهامة.

جدول مباريات اليوم

ونكشف عن جدول مباريات اليوم الذي يحتوي على ختام الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، وهي التي يكون فيها لقاء الهلال الرائد، وذلك قبل أن يقابل الاتحاد والرياض، ويكون في الدوري الإنجليزي ويقابل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون وهي من ضمن الجولة الخامسة والعشرين، وغيرها الكثير من المباريات الأخرى التي تبث طوال اليوم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شيفيلد يونايتد أمام برايتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 2

لوتون تاون أمام مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو أمام ريال مدريد – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

غرناطة أمام ألميريا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا أمام ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

ريال بيتيس أمام ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو أمام بولونيا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

إمبولي أمام فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي أمام كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

فروسينوني أمام روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا أمام ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج أمام آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوخوم أمام بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج أمام لوريان – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

رين أمام كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا

موناكو أمام تولوز – الساعة 4 عصرا

مونبلييه أمام ميتز – الساعة 4 عصرا

ستاد ريمس أمام لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست أمام مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال أمام الرائد – الساعة 4 عصرا على قناة SSC

الاتحاد أمام الرياض – الساعة 7 مساء على قناة SSC

مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور أمام أضنة ديمرسبور – الساعة 12:30 ظهرا

جازينتاب أمام سامسون سبور – الساعة 3 عصرا

بينديك سبور أمام طرابزون سبور – الساعة 3 عصرا

أنقرة جوجو أمام جالاتا سراي – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة