الحسين إربد يتغلب على الوحدات بدوري المحترفين

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رياض - احمد صلاح - حقق فريق الحسين إربد فوزا ثمينا على فريق الوحدات بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ستاد الحسن في إربد في المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل للحسين إربد محمود مرضي في الدقيقة 11 والمحترف ناثان من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة فيما سجل للوحدات، محمد عبدالمطلب في الدقيقة 54.

وبذلك ينهي الحسين إربد مرحلة الذهاب بالصدارة برصيد 31 نقطة، وألحق الخسارة الأولى بنظيره الوحدات الذي بقي في المركز الثاني برصيده 23 نقطة.

وتختتم مرحلة الذهاب الأربعاء المقبل، من خلال مواجهتين مؤجلتين من الجولة الثامنة، حيث يلتقي الوحدات مع الرمثا على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يرحل الفيصلي إلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء لملاقاة مغير السرحان عند الساعة السابعة والنصف مساء .