المنتخب النسوي لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي الاثنين

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رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، في مستهل مشواره في منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، نظيره السعودي عند الساعة الثامنة من مساء الاثنين في مدينة جَدَّة السُّعُودية.

ويشارك المنتخب النسوي في هذه البطولة التي تنطلق غدا وتستمر حتى يوم 28 الشهر الحالي.

ويفتتح المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب الوطني ماهر أبو هنطش، مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي غدا، قبل أن يلتقي مع منتخب غوام عند الخامسة مساء الأربعاء المقبل، ويختتم المنتخب الدور الأول بلقاء منتخب لبنان عند الخامسة من مساء يوم الجمعة 23 الحالي.

وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.