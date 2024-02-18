نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك جديد من ريال مدريد لحسم مصير 5 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ريال مدريد، لحسم مصير 5 لاعبين في صفوف الفريق الكروي الأول وذلك خلال شهر مارس المقبل.

في مارس.. حسم مصير خماسي ريال مدريد

أكد خوسيه فيليكس دياز مدير تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن شهر مارس سيكون وقت البدء في اتخاذ قراراته مصيرية تجاه بعض لاعبي ريال مدريد.

وحدد مسؤولو ريال مدريد، شهر مارس، للنظر في خطوة تجديد عقود الخماسي؛ ناتشو ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وتوني كروس وأيضًا الحارس أندري لونين.

وأشار خوسيه إلى احتمالية عودة بعض اللاعبين الشباب إلى ريال مدريد مثلما حدث هذا الموسم مع فران جارسيا وإبراهيم دياز.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد قد منح كروس ومودريتش، حرية تقرير المصير في ما إذا كانا يرغبان بالبقاء مع الفريق أو الرحيل أو اتخاذ قرار الاعتزال.