مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يلا شوت بث مباشر في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يلا شوت بث مباشر

جولة إسبانية بين Rayo Vallecano - Real Madrid اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر يلا شوت في الدوري الإسباني، في مباراة مهمة، سيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على رايو فاليكانو يوم الأحد الموافق 18 فبراير الحالي، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقات المحلية والأوروبية، بهدف الحفاظ على صدارة الليجا التي يحتلها حاليًا برصيد 61 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه جيرونا.

من جانبه، لن يستهين ريال مدريد برايو فاليكانو، الذي يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة. يعد رايو فاليكانو واحدًا من أربعة فرق تعادلت مع الفريق الملكي هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يستطع ريال مدريد تسجيل أهداف في شباكه حتى الآن.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024؟

تقدم لكم “دوت الخليج” مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر يلا شوت يتجه فريق ريال مدريد إلى ملعب تيريزا ريفيرو لمواجهة رايو فاليكانو في مساء يوم الأحد الموافق الثامن عشر من فبراير 2024.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر يلا شوت

موعد انطلاق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

البلد التوقيت بتوقيت مصر والسودان وليبيا 03:00 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق وقطر والبحرين وسوريا والكويت 04:00 مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. 02:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. 05:00 مساءًا

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو اليوم في الليغا؟

تقوم قنوات بين سبورت القطرية بنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يلا شوت اليوم في إطار الدوري الإسباني لموسم 2023/2024. تُعد قنوات بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الليجا بثًا مباشرًا للمشاهدين في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

لذا، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو مباشرة اليوم، يتعين عليك ضبط تردد قناة beIN Sports 1 المشار إليه في الجدول التالي:

تردد القنوات الناقلة:

تردد قناة beIN Sports 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم؟

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم؟

موعد المباراة بين ريال مدريد ورايو فاليكانو قد تم تحديده يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني.

أُعلِنَ أيضًا أن الحكم اليخاندرو رويز قد تم تعيينه لإدارة هذه المباراة بين ريال مدريد ورايو فاليكانو.

ومن جهة أخرى، سيكون ماريو ميليرو لوبيز المسؤول عن تقنية الفيديو (VAR) في هذه المباراة.

من هو معلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم؟

معلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو الذي تم اختياره ليكون متواجد لوصف تفاصيل المباراة هو خالد الحدي.

تشكيلة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم

أولًا: تشكيل الريال

حراسة المرمى: لونين - كيبا - دييجو بينيرو

الدفاع: كارفاخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - جاكوبو

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي تشواميني - سيبايوس - أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز

ثانيًا: تشكيل فاليكانو

حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.

خط الدفاع: إيفان باليو، اريدان هيرنانديز، فلوران ليجون، ألفونسو إسبينو.

خط الوسط: أوسكار فالينتين، كيكي بيريز، إسحاق بالازون، اوناي لوبيز، الفارو غارسيا.

خط الهجوم: راوول دي طوماس.

رايو فاليكانو ضد الريال.. تاريخ المواجهات

تمت مواجهة نادي ريال مدريد ونادي رايو فاليكانو في 43 مباراة سابقة. من بين هذه المباريات، فاز ريال مدريد في 32 مباراة، بينما فاز رايو فاليكانو في 7 مباريات، تم تحقيق التعادل في 4 مباريات.

قد تمكن لاعبو ريال مدريد من تسجيل مجموع 113 هدفًا في مرمى رايو فاليكانو، بينما استقبلوا 43 هدفًا في شباكهم.

يجب الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل المرتبة الأولى في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني حاليًا برصيد 61 نقطة، في حين يحتل رايو فاليكانو المرتبة الرابعة عشرة برصيد 24 نقطة.

الريال ضد فاليكانو.. حقائق تهمك

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد سيواجه رايو فايكانو يوم الأحد بهدف الفوز بثلاث نقاط والحفاظ على تفوقه على المنافسين.

يتوجه الفريق الملكي إلى فاليكاس بعد فوزه في مباراة الذهاب أمام لايبزيغ بهدف وحيد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

أكدت الصحيفة الإسبانية أن رايو فاليكانو ليس مجرد خصم عابر لريال مدريد هذا الموسم، حيث يُعتبر الفريق الوحيد الذي تمكن من إبقاء شباك فريق أنشيلوتي نظيفة في 35 مباراة خاضها في الموسم.

في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 من الدوري الإسباني، تصدى رايو فاليكانو بشكل متكرر لهجمات ريال مدريد وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

في المباريات الـ34 الأخرى في الموسم، نجح الفريق الملكي في تسجيل هدف واحد على الأقل، حتى في المباريات التي خسرها أو تعادل فيها.

في المباراة السابقة، شارك خوسيلو وفران غارسيا ولوكا مودريتش في التشكيلة الأساسية، بينما حصل كروس ورودريجو على راحة في بداية المباراة، ودخلوا في الشوط الثاني دون أن يتمكنوا من تغيير سياق المباراة.