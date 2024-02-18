مانشستر يونايتد يطارد رقم مميز أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه مانشستر يونايتد نظيره فريق لوتون تاون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يمكن لمانشستر يونايتد الفوز بخمس مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ يناير 2023.

وحقق لاعبو إريك تين هاج ستة انتصارات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ فقط مانشستر سيتي (8) وأرسنال (7) سجلوا المزيد.

وفشل لوتون تاون في الفوز بأي من آخر 12 مباراة ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، آخر لقاء في الدوري بين هذين الفريقين في طريق كينيلورث انتهى بالتعادل 1-1 في أبريل 1992.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث المباراة تحديدا عبر قناة beIN Sports 1HD،.