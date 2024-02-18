نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شباب بلوزداد يكشف عن رسالة كهربا له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد الجزائري، تفاصيل حديثه مع محمود كهربا نجم الأهلي عقب مباراة الفريقين، أول أمس الجمعة.

تعادل شباب بلوزداد والأهلي سلبيًا، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "5 جويلية".

باكيتا يكشف ما دار مع كهربا بعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

صرح باكيتا، خلال برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "التقيتُ محمود كهربا عقب المباراة وتحدثنا لفترة".

وأضاف: "كهربا قال لي أنه يفتقدني كثيرًا، وتجمعني به علاقة جيدة جدًا".

وأشار البرازيلي ماركوس باكيتا إلة أنه ليس سعيدًا بالتعادل السلبي على أرضه مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر مدرب شباب بلوزداد: "مواجهة الأهلي كانت جيدة جدًا، وفريقنا كان مرهقا بعد عودة الدوري الجزائري".

وواصل باكيتا: "خسرنا حارس مرمانا والأهلي كذلك وكنا متساوين في المباراة، ولست سعيدًا بالتعادل ضد الأهلي، عكس الأهلي كانوا سعداء بالنتيجة، وكان لدينا فرصة لتحقيق الفوز ولكن لم نستغلها".