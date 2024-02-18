نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة سارة لميلان قبل مواجهة مونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه ميلان نظيره مونزا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، على ملعب بريانتيو.

وفاز ميلان بـ6 من آخر 7 مباريات ضد مونزا في جميع المسابقات، وفاز ميلان بـ6 من آخر 7 مباريات له في الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ومونزا

وتنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة ميلان ومونزا، في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023- 2024.

وتُعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإيطالي في الموسم الجاري 2023- 2024.

ويتواجد فريق ميلان في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، برصيد 52 نقطة، جمعهم من 24 مباراة استطاع أن يحقق 16 فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 4 مواجهات.