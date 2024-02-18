نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري Nile قبل انطلاق الجولة 13.. من متصدر البطولة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق كرة القدم المصرية عن جدول ترتيب دوري Nile قبل انطلاق الجولة 13 وهي التي تفتتح اليوم بثلاثة مواجهات. مباريات اليوم الاحد في دوري نايل وتقام اليوم ثلاثة مباريات في بطولة دوري نايل وفق ما يلي:- إنبي - سموحة (4:00 عصرا)

البنك الأهلي - زد إف سي (4:00 عصرا)

بيراميدز - الاتحاد السكندري (7:00 مساءً) جدول ترتيب دوري Nile قبل انطلاق الجولة 13 ويأتي جدول ترتيب دوري Nile قبل انطلاق الجولة 13 وفق ما يلي:- 1- إنبي 22 نقطة

2- زد إف سي 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة من 6 لقاءات فقط

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 11 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة (لعب 8 مباريات فقط)

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط