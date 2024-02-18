نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. راشفورد على رادار سان جيرمان ومبابي يختار رقم القميص مع مدريد وتشيلسي يسعى لضم أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 18-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

باريس يستهدف ضم راشفورد

انضم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد البالغ من العمر 26 عامًا إلى القائمة المختصرة لباريس سان جيرمان ليحل محل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي ينوي مغادرة النادي في نهاية الموسم. (تايمز)

وحجز ريال مدريد القميص رقم 10 لمبابي في حال انضمامه من باريس سان جيرمان هذا الصيف. (موندو ديبورتيفو)

أبلغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز لاعبي ريال مدريد أن مبابي سينضم إلى الفريق الإسباني في نهاية الموسم. (فوت ميركاتو)

سينظر نادي ميلان الإيطالي في عروض تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو (85.5 مليون جنيه إسترليني) للمهاجم البرتغالي رافائيل لياو البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تم ربطه أيضًا بباريس سان جيرمان كبديل لمبابي. (لاجازيتا ديلو سبورت)

ويأمل مانشستر سيتي أن يؤدي انتقال ريال مدريد للتعاقد مع مبابي إلى تسهيل إقناع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند البالغ من العمر 23 عامًا بتوقيع عقد جديد حتى عام 2029. (ميرور)

تشيلسي يسعى لضم أوسيمين

يرغب تشيلسي في تفعيل الشرط الجزائي البالغ 111 مليون جنيه إسترليني (130 مليون يورو) للتعاقد مع مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا. (رودي جاليتي)

أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بمهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني تحت 21 عامًا ماتيس تل، البالغ من العمر 18 عامًا. (سكاي سبورتس)

يتصدر نيوكاسل وأستون فيلا السباق على لاعب خط الوسط المهاجم الإنجليزي إميل سميث روي البالغ من العمر 23 عامًا في أرسنال. (كرة القدم من الداخل)

سيحاول المدير الرياضي لنيوكاسل، دان أشورث، الذي اتصل به مانشستر يونايتد، جلب كبير محللي تشيلسي كايل ماكولاي إذا انتقل إلى أولد ترافورد. (الصن)

سيجري المدير الفني أوليفر جلاسنر أول جلسة تدريبية له في كريستال بالاس يوم الثلاثاء بعد تأكيد تعيينه خلفًا لروي هودجسون. (فابريزيو رومانو)

جلاتا سراي يرغب في ضم حارس مانشستر يونايتد

كان باير ليفركوزن يستكشف مدافع لوتون الإنجليزي تيدين مينجي البالغ من العمر 21 عامًا. (ميور)

يفكر جلاتا سراي في التعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد التركي ألتاي بايندير البالغ من العمر 25 عامًا، والذي شارك في مباراة واحدة فقط منذ انضمامه من فنربخشه الصيف الماضي. (الصن)

وست هام واثق من قدرته على الاحتفاظ بالمدير الفني تيم ستيدن على الرغم من اهتمام ليفربول. (ميرور)