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أحمد جودة - القاهرة - يخوض المنتخب الوطني المصري لكرة السلة اليوم الأحد مباراة قوية مع نظيره المنتخب القطري في نهائي بطولة قطر الدولية الودية وهي التي انطلقت خلال الفترة بين 15 حتى 18 من شهر فبراير الجاري.

منتخب مصر يواجه قطر في نهائي البطولة الودية الدولية لكرة السلة

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على صالة لوسيل.

وتعد تلك البطولة من المنافسات التحضيرية التي يخوضها الفراعنة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا المقرر إقامتها خلال الشهر الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وسبق وأن نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بالعلامة الكاملة بالفوز على منتخب البحرين في المباراة الاولى بنتيجة 83-64 قبل أن يتمكن من الفوز على المنتخب الاردني بنتيجة 95-58.

وتضم قائمة الفراعنة لتلك البطولة كلًا من:-

أنس اسامة - هيثم كمال - باتريك يوسف - يوسف رفعت -خالد عبد الناصر - يوسف شحاتة - سيف قيدارة هنداوي - يوسف شوشة، احمد أبو العلا “بيبو” - عمر طارق - أحمد عال - عمرو الجندي - أحمد ياسر ريحان - كريم حاتم الجيزاوي

في الوقت الذي يغيب فيه عن المشاركة في المباريات إيهاب أمين عقب الاصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف